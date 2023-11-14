"Стальной" фронт передал бойцам 10 "скорых" и радиационные дозиметры

В "Метинвесте" отмечают: на фронт передали уже более 100 автомобилей скорой помощи на общую стоимость более 70 миллионов гривен. Раньше большинство этих авто закупали в Италии, но там авто уже заканчивается, так что приходится искать авто в других странах.

"Уже передали более ста авто, но ребята просят еще, поэтому мы, "Стальной фронт", будем и дальше искать и передавать "скорые". Также передали дозиметры - их попросили находящиеся у атомной станции бойцы, чтобы контролировать ситуацию", - рассказал руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

Общая сумма, которую Ринат Ахметов передал на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6 млрд. грн.