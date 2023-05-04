"Сталевий фронт" направив партію дронів українським захисникам

Усі безпілотники, передані "Укртелекомом", вироблено в Україні.

"У 2022 році на потреби захисників Укртелеком спрямував 50 млн грн. І ми продовжуємо системно допомагати нашим захисникам, які кожної миті наближають перемогу і мирне життя у єдиній і вільній Україні", - заявив генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

У лавах ЗСУ захищають українську землю 350 співробітників "Укртелекому".

Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива бізнесів Ріната Ахметова. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував 5 млрд грн від початку повномасштабного вторгнення Росії.