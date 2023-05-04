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"Сталевий фронт" направив партію дронів українським захисникам

Фото: "Сталевий фронт" направив партію дронів українським захисникам (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Українські військові отримали від компанії "Укртелеком" партію з 11 потужних БПЛА. Безпілотники одразу почали виконувати бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Усі безпілотники, передані "Укртелекомом", вироблено в Україні.

"У 2022 році на потреби захисників Укртелеком спрямував 50 млн грн. І ми продовжуємо системно допомагати нашим захисникам, які кожної миті наближають перемогу і мирне життя у єдиній і вільній Україні", - заявив генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

У лавах ЗСУ захищають українську землю 350 співробітників "Укртелекому".

Як відомо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива бізнесів Ріната Ахметова. Загалом на воєнну та гуманітарну допомогу Рінат Ахметов спрямував 5 млрд грн від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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