"Стальной фронт" направил партию дронов украинским защитникам

Все беспилотники, переданные "Укртелекомом", произведены в Украине.

"В 2022 году на нужды защитников Укртелеком направил 50 млн грн. И мы продолжаем системно помогать нашим защитникам, которые ежесекундно приближают победу и мирную жизнь в единой и свободной Украине", - заявил генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

В рядах ВСУ защищают украинскую землю 350 сотрудников "Укртелекома".

Как известно, "Стальной фронт" - милитарная инициатива бизнесов Рината Ахметова. В общей сложности на военную и гуманитарную помощь Ринат Ахметов направил 5 млрд грн с начала полномасштабного вторжения России.