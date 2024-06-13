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"Сталевий фронт" Ахметова виготовляє захист для танків Abrams

Четвер 13 червня 2024 13:57
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"Сталевий фронт" Ахметова виготовляє захист для танків Abrams Фото: "Сталевий фронт" Ахметова виготовляє захист для танків Abrams (metinvest.media)
Автор: Олександр Мороз

В рамках ініціативи "Сталевий фронт" бізнесмена Ріната Ахметова українські інженери розробили додатковий захист для танків, зокрема для M1 Abrams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Так, американські танки M1 Abrams, які використовуються українськими військами, стикаються з новим для себе видом загрози - російськими дронами-камікадзе, оснащеними вибухівкою.

"Правильне влучення може незворотно пошкодити чи знищити танк - і навіть убити його екіпаж, а навчений персонал нелегко замінити", - пояснює американське видання Business Insider.

Група "Метінвест" в рамках ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" розробляє спеціальні сталеві екрани для захисту танків.

"Майбутнє війни - це війна дронів. Ми повинні бути готові до нових загроз і адаптувати наші оборонні технології відповідно", - пояснив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко.

За його словами, виготовлення одного захисного екрана може коштувати до 20 тисяч доларів. Хоча це значна сума, вона є невеликою в порівнянні з вартістю танка M1 Abrams, яка перевищує 10 млн доларів. Екрани постачаються ЗСУ безкоштовно.

"Втрата танка - це не лише фінансова, а й стратегічна втрата", - підкреслює Мироненко.

Крім того, ці екрани можуть бути використані і для інших типів бронетехніки, що робить їх універсальним рішенням для підвищення захисту на полі бою. Компанія планує продовжувати вдосконалювати свої розробки. Інновації у сфері оборони мають вирішальне значення в умовах сучасної війни, де технологічний прогрес постійно змінює правила гри.

Нагадаємо, бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу армії та цивільним українцям понад 9 млрд грн він початку повномасштабної війни.

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Метінвест
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