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"Сталевий фронт" Ахметова відкрив школу військових шкіперів

Середа 28 серпня 2024 12:47
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"Сталевий фронт" Ахметова відкрив школу військових шкіперів Фото: "Сталевий фронт" Ахметова відкрив школу військових шкіперів (steelfront.scm.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

Мілітарний проєкт бізнесмена Ріната Ахметова відкрив навчально-тренінгові курси Школи шкіперів, які готують фахівців, здатних управляти бойовими кораблями та катерами, що стане важливою підтримкою у війні з російською агресією.

Про це заявив представник "Сталевого фронту", керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір каналу "Прямий".

"На сьогодні в нас є запит від спецслужб близько 50 людей, Сталевий фронт Ріната Ахметова виділив на це кошти, ми знайшли фахівців. Навчаємо їх спеціальних навичок водіння катерів в нічний спосіб доби. Як ухилятися від переслідування, винищувачів, як непомітно підходити на берег, висадка-посадка десанту водолазів, диверсійні операції", – розказав Олександр Водовіз.

Військові шкіпери - це професійні моряки, відповідальні за навігацію, управління та безпеку бойових суден. В умовах військових дій, де важлива кожна хвилина, саме від шкіперів залежить успішність виконання завдань та збереження життя екіпажу. Їхні знання та навички дозволяють швидко реагувати на зміни в бойовій ситуації, координувати дії з іншими підрозділами та забезпечувати ефективне виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, проєкт "Сталевий фронт" Ріната Ахметова об'єднує зусилля усіх його бізнесів з допомоги Силам оборони України. Відомо, що загальна сума, спрямована Ахметовим на допомогу військовим і цивільним українцям, сягнула 10 млрд грн.

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Рінат Ахметов
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