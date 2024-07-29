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"Сталевий фронт" Ахметова побудував 200 км фортифікацій у Донецькій та Запорізькій областях

Фото: "Сталевий фронт" Ахметова побудував 200 км фортифікацій (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова група "Метінвест" продовжує будівництво фортифікаційних ліній для ЗСУ на фронті. Загальна довжина захисних споруд сягнула понад 200 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд ведеться разом із військовими та військово-цивільними адміністраціями на Донецькому і Запорізькому напрямку. Окрім залучання фахівців компанії, "Метінвест" надає матеріали та спецтехніку для зведення ліній оборони, щоб перешкодити просуванню ворога.

Загалом для будівництва Метінвест поставив 20.720 куб. метрів лісоматеріалів, 100.300 кв. метрів геотекстилю та сітки для укріплення траншей і окопів. У фортифікаціях було використано 43 "криївки" – підземних укриттів, які компанія виробляє з хвилястої сталі. Лінія оборони забезпечуватиме захист особового складу, техніки та боєприпасів від атак противника, а також слугуватиме укриттям для відпочитку бійців.

"Захищати своє – поняття, ширше за посадові інструкції чи приписи. Це внутрішня потреба відстоювати своє право на життя та роботу, на свободу рішень. Саме тому "Метінвест" долучився до спільної із ЗСУ роботи зі створення ліній оборони. Ми не можемо стояти осторонь, бо знаємо, що наш досвід, ресурси, наші знання можна конвертувати у надійний захист для оборонців та тих, кого вони закривають своїми спинами – звичайних українців, кожного з нас", – зазначив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Роботи проводяться разом із інженерними підрозділами ЗСУ, а всі матеріали та робочу силу "Метінвест" надає безплатно.

Раніше зазначалось, що від початку повномасштабної війни Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на допомогу Україні та її громадянам понад 9 млрд грн.

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Метінвест