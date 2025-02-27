"Сталевий фронт" Ахметова планує виробляти польові шпиталі нового формату

"Цього року ми плануємо ще кілька госпіталів реалізувати. Але після консультацій із медиками ми переходимо від великих шпиталів (на 3-4 бригади) до шпиталів бригадного і батальйонного рівня, які будуть наближені до лінії фронту, щоби ще ефективніше надавати допомогу", – зазначив Мироненко.

Таке рішення продиктоване практичними потребами військових та досвідом використання вже відкритих госпіталів. Менші, мобільніші шпиталі дозволять оперативніше реагувати на потреби підрозділів безпосередньо в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що "Сталевий фронт" вже реалізував низку медичних ініціатив, зокрема створив перший в Україні підземний шпиталь на передовій, який отримав високу оцінку з боку військових та міжнародних експертів.

“Сталевий фронт” – це спільна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об’єднує їхню допомогу силам оборони України. Наразі сума, спрямована Рінатом Ахметовим на підтримку України, перевищила 11,3 млрд грн.