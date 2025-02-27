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"Сталевий фронт" Ахметова планує виробляти польові шпиталі нового формату

Четвер 27 лютого 2025 13:53
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"Сталевий фронт" Ахметова планує виробляти польові шпиталі нового формату Фото: "Сталевий фронт" Ахметова планує виробляти польові шпиталі нового формату (прес-служба "Метінвесту")
Автор: Сергій Новіков

Цього року ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова продовжує розширювати підтримку українських захисників, удосконалюючи свою стратегію допомоги на передовій.

Про це заявив операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю телеканалу "Прямий".

"Цього року ми плануємо ще кілька госпіталів реалізувати. Але після консультацій із медиками ми переходимо від великих шпиталів (на 3-4 бригади) до шпиталів бригадного і батальйонного рівня, які будуть наближені до лінії фронту, щоби ще ефективніше надавати допомогу", – зазначив Мироненко.

Таке рішення продиктоване практичними потребами військових та досвідом використання вже відкритих госпіталів. Менші, мобільніші шпиталі дозволять оперативніше реагувати на потреби підрозділів безпосередньо в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що "Сталевий фронт" вже реалізував низку медичних ініціатив, зокрема створив перший в Україні підземний шпиталь на передовій, який отримав високу оцінку з боку військових та міжнародних експертів.

“Сталевий фронт” – це спільна ініціатива усіх бізнесів Ріната Ахметова, яка об’єднує їхню допомогу силам оборони України. Наразі сума, спрямована Рінатом Ахметовим на підтримку України, перевищила 11,3 млрд грн.

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Метінвест Рінат Ахметов
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