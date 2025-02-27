"Стальной фронт" Ахметова планирует производить полевые госпитали нового формата

В этом году инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова продолжает расширять поддержку украинских защитников, совершенствуя свою стратегию помощи на передовой.

Об этом заявил операционный директор Группы "Метинвест" Александр Мироненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу "Прямой".

"В этом году мы планируем еще несколько госпиталей реализовать. Но после консультаций с медиками мы переходим от крупных госпиталей (на 3-4 бригады) к госпиталям бригадного и батальонного уровня, которые будут приближены к линии фронта, чтобы еще эффективнее оказывать помощь", - отметил Мироненко.

Такое решение продиктовано практическими потребностями военных и опытом использования уже открытых госпиталей. Меньшие, более мобильные госпитали позволят оперативно реагировать на потребности подразделений непосредственно в зоне боевых действий.

Напомним, что "Стальной фронт" уже реализовал ряд медицинских инициатив, в частности создал первый в Украине подземный госпиталь на передовой, который получил высокую оценку со стороны военных и международных экспертов.

"Стальной фронт" - это совместная инициатива всех бизнесов Рината Ахметова, которая объединяет их помощь силам обороны Украины. На данный момент сумма, направленная Ринатом Ахметовым на поддержку Украины, превысила 11,3 млрд грн.