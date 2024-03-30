"Сталевий фронт" Ахметова передав військовим безпілотний авіаційний комплекс "Сич"

Раніше очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов наголошував, що "Сичі" використовуються для ведення розвідки у глибокому тилу противника, а також завдання ударів по точковим цілям.

Такі "пташки" мають високі тактико-технічні характеристики. БпАК великої дальності "Сич" здатен подолати відстань до 200 кілометрів, знаходячись у повітрі понад дві години і забезпечуючи при цьому якісну фотозйомку.

За словами захисників, допомога від великих компаній важлива, тому що війна зараз на дуже високому технологічному рівні.

Нагадаємо, від початку великої війни Рінат Ахметов та його бізнеси спрямували на підтримку військових та цивільних понад 7,6 млрд грн.