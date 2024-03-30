RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Стальной фронт" Ахметова передал военным беспилотный авиационный комплекс "Сич"

Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал военным беспилотный авиационный комплекс "Сич" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Милитарная инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала бойцам Главного управления разведки, защищающим Запорожское направление беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Сыч".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой науведомление инициативы.

Ранее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отмечал, что "Сычи" используются для ведения разведки в глубоком тылу противника, а также нанесения ударов по точечным целям.

Такие "птички" обладают высокими тактико-техническими характеристиками. БпАК большой дальности "Сыч" способен преодолеть расстояние до 200 километров, находясь в воздухе более двух часов и обеспечивая при этом качественную фотосъемку.

По словам защитников, помощь от крупных компаний важна, потому что война сейчас на очень высоком технологическом уровне.

 

Напомним, с начала великой войны Ринат Ахметов и его бизнесы направили в поддержку военных и гражданских свыше 7,6 млрд грн.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ