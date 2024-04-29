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"Сталевий фронт" Ахметова передав РЕБи військовим на Запорізькому напрямку

Понеділок 29 квітня 2024 11:28 charity
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"Сталевий фронт" Ахметова передав РЕБи військовим на Запорізькому напрямку Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав РЕБи військовим на Запорізькому напрямку (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Бійцям 128 окремої гірсько-штурмової бригади передали 10 систем радіоелектронної боротьби на мільйон гривень від імені мілітарної ініціативи "Сталевий фронт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи.

"Сучасна війна - це війна дронів та технологій, які допомагають ефективно вести бойові дії та знижувати ризик невідновлюваних втрат у війську. Системи РЕБ саме для цього створені – аби руйнувати плани окупантів, виводити із ладу ворожі дрони та знижувати їх боєздатність. Та найголовніше - вони допоможуть врятувати життя українських захисників", - зазначив генеральний директор "Метінвест-ресурсу" Іван Ковалевський.

Отримані РЕБи військовослужбовці встановлять на бронетехніці. Засоби радіоелектронної боротьби "прикриватимуть" захисників під час виконання бойових завдань. І точно врятують не одне життя відважних оборонців.

Зазначимо, що кількість переданої оборонцям тактичної оптики, засобів РЕБ та іншого обладнання у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова вже досягла 6 тисяч одиниць.

Загальна сума, яку бізнесмен та його бізнеси спрямували на допомогу військовим та цивільним українцям - 8 млрд грн.

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