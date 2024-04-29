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"Стальной фронт" Ахметова передал РЭБы военным на Запорожском направлении

Понедельник 29 апреля 2024 11:28 charity
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"Стальной фронт" Ахметова передал РЭБы военным на Запорожском направлении Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал РЭБы военным на Запорожском направлении (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады передали 10 систем радиоэлектронной борьбы на миллион гривен от имени милитарной инициативы "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение инициативы.

"Современная война - это война дронов и технологий, которые помогают эффективно вести боевые действия и снижать риск невозобновляемых потерь в армии. Системы РЭБ именно для этого созданы - чтобы разрушать планы оккупантов, выводить из строя вражеские дроны и снижать их боеспособность. помогут спасти жизнь украинских защитников", - отметил генеральный директор "Метинвест-ресурса" Иван Ковалевский.

Полученные РЭС военнослужащие установят на бронетехнике. Средства радиоэлектронной борьбы будут "прикрывать" защитников во время выполнения боевых задач. И точно спасут не одну жизнь отважных защитников.

Отметим, что количество переданной защитникам тактической оптики, средств РЭБ и другого оборудования в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова уже достигло 6 тысяч единиц.

Общая сумма, которую бизнесмен и его бизнес направили на помощь военным и гражданским украинцам - 8 млрд грн.

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