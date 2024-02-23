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"Сталевий фронт" Ахметова передав прикордонникам чергову партію дронів

Фотое: "Сталевий фронт" Ахметова передав прикордонникам чергову партію дронів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Прикордонники на передовій отримали велику партій дронів, тепловізорів та підсилювачів сигналу від "Сталевого фронту" Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зокрема, в рамках ініціативи передали 50 дронів AUTEL EVO Max 4T. Це одна з найновіших моделей виробника.

Такі безпілотники поєднують бінокулярний зір із радіолокатором міліметрового діапазону. Вони захоплюють навіть невеликі цілі завдяки штучному інтелекту: наприклад, джерела тепла, люди або транспорт.

Дрон може літати поряд з лініями електропередач або в зонах, де немає GPS. А його швидкість сягає 80 км/год. Таким чином це один з кращих дронів для фронту на сьогодні.

До 50 дронів - ще 50 антен-підсилювачів сигналу. І 20 тепловізорів, які допоможуть бійцям бачити ворога за будь-якої погоди та вночі. Загальна кількість техніки, яку передали прикордонникам, 13 млн грн.

Нагадаємо, раніше прикордонники вже отримували від "Сталевого фронту" засоби оптики, пікапи, буси та зимову форму. Наразі загальна сума, яку Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям, сягає 7,6 млрд грн.

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Рінат АхметовПрикордонники