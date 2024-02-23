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"Стальной фронт" Ахметова передал пограничникам очередную партию дронов

Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал пограничникам очередную партию дронов (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Пограничники на передовой получили большую партию дронов, тепловизоров и усилителей сигнала от "Стального фронта" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В частности, в рамках инициативы передали 50 дронов AUTEL EVO Max 4T. Это одна из новейших моделей производителя.

Такие беспилотники совмещают бинокулярное зрение с радиолокатором миллиметрового диапазона. Они увлекают даже небольшие цели благодаря искусственному интеллекту: например, источники тепла, люди или транспорт.

Дрон может летать рядом с линиями электропередач или в зонах, где нет GPS. А его скорость достигает 80 км/ч. Таким образом это один из лучших дронов для фронта на сегодня.

До 50 дронов – еще 50 антенн-усилителей сигнала. И 20 тепловизоров, которые помогут бойцам видеть врага в любую погоду и ночь. Общее количество техники, переданной пограничникам, 13 млн грн.

Напомним, ранее пограничники уже получали от "Стального фронта" средства оптики, пикапы, бусы и зимнюю форму. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам, достигает 7,6 млрд грн.

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Ринат АхметовПограничники