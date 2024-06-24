"Сталевий фронт" Ахметова передав ГУР штурмові кораблі
У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт” Ріната Ахметова воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) передали три кораблі CB90 загальною вартістю 165 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідо ленян компанії.
"Ми доставляли їх сюди дуже довго, близько пів року, але сьогодні вони нарешті доставлені, і хлопці можуть виконувати бойові завдання. Також бійці пройшли навчання для того, щоб правильно цими машинами володіти і розпоряджатися. Ця машина розвиває високу швидкість на воді, є високоманевреною, щоб виконувати найважчі завдання", - розповів керівник проєктного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз.
Кораблі CB90 призначені для виконання низки завдань. Вони можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також виконувати роль патрульних катерів чи спеціальних плавзасобів вогневої підтримки.
"Наш підрозділ дякує за надану техніку. Кораблі добрі, дуже потужні. Вони будуть використовуватися для знищення ворога", - прокоментував представник ГУР.
Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива Ріната Ахметова і його бізнесів, створена для допомоги українським захисникам.
Від початку повномасштабного вторгнення росії бізнесмен спрямував на підтримку ЗСУ та цивільних громадян понад 9 млрд грн.
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