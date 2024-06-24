ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сталевий фронт" Ахметова передав ГУР штурмові кораблі

Понеділок 24 червня 2024 15:04
UA EN RU
"Сталевий фронт" Ахметова передав ГУР штурмові кораблі Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав ГУР штурмові кораблі (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт” Ріната Ахметова воїнам Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) передали три кораблі CB90 загальною вартістю 165 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідо ленян компанії.

"Ми доставляли їх сюди дуже довго, близько пів року, але сьогодні вони нарешті доставлені, і хлопці можуть виконувати бойові завдання. Також бійці пройшли навчання для того, щоб правильно цими машинами володіти і розпоряджатися. Ця машина розвиває високу швидкість на воді, є високоманевреною, щоб виконувати найважчі завдання", - розповів керівник проєктного офісу "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Кораблі CB90 призначені для виконання низки завдань. Вони можуть використовуватись для десантних операцій, спостереження за акваторією, а також виконувати роль патрульних катерів чи спеціальних плавзасобів вогневої підтримки.

&quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова передав ГУР штурмові кораблі"Наш підрозділ дякує за надану техніку. Кораблі добрі, дуже потужні. Вони будуть використовуватися для знищення ворога", - прокоментував представник ГУР.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива Ріната Ахметова і його бізнесів, створена для допомоги українським захисникам.

Від початку повномасштабного вторгнення росії бізнесмен спрямував на підтримку ЗСУ та цивільних громадян понад 9 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест ГУР
NEWS
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
У ЗСУ спростовують повну окупацію росіянами Новоолександрівки на Покровському напрямку
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України