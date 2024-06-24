"Стальной фронт" Ахметова передал ГУР штурмовые корабли

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ленян компании.

"Мы доставляли их сюда очень долго, около полугода, но сегодня они наконец-то доставлены, и ребята могут выполнять боевые задания. Также бойцы прошли обучение для того, чтобы правильно этими машинами владеть и распоряжаться. Эта машина развивает высокую скорость на воде, является высокоманевренной" , чтобы выполнять самые трудные задачи", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Корабли CB90 предназначены для выполнения ряда задач. Они могут использоваться для десантных операций, наблюдения за акваторией, а также выполнять роль патрульных катеров или специальных плавсредств огневой поддержки.

"Наше подразделение благодарит за предоставленную технику. Корабли хорошие, очень мощные. Они будут использоваться для уничтожения врага", - прокомментировал представитель ГУР.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива Рината Ахметова и его бизнесов, созданная для помощи украинским защитникам.

С начала полномасштабного вторжения России бизнесмен направил в поддержку ВСУ и гражданских граждан более 9 млрд грн.