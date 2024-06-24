ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Стальной фронт" Ахметова передал ГУР штурмовые корабли

Понедельник 24 июня 2024 15:04
UA EN RU
"Стальной фронт" Ахметова передал ГУР штурмовые корабли Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал ГУР штурмовые корабли (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова воинам Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) передали три корабля CB90 общей стоимостью 165 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ленян компании.

"Мы доставляли их сюда очень долго, около полугода, но сегодня они наконец-то доставлены, и ребята могут выполнять боевые задания. Также бойцы прошли обучение для того, чтобы правильно этими машинами владеть и распоряжаться. Эта машина развивает высокую скорость на воде, является высокоманевренной" , чтобы выполнять самые трудные задачи", - рассказал руководитель проектного офиса "Метинвеста" Александр Водовиз.

Корабли CB90 предназначены для выполнения ряда задач. Они могут использоваться для десантных операций, наблюдения за акваторией, а также выполнять роль патрульных катеров или специальных плавсредств огневой поддержки.

&quot;Стальной фронт&quot; Ахметова передал ГУР штурмовые корабли

"Наше подразделение благодарит за предоставленную технику. Корабли хорошие, очень мощные. Они будут использоваться для уничтожения врага", - прокомментировал представитель ГУР.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива Рината Ахметова и его бизнесов, созданная для помощи украинским защитникам.

С начала полномасштабного вторжения России бизнесмен направил в поддержку ВСУ и гражданских граждан более 9 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест ГУР
NEWS
В ВСУ опровергают полную оккупацию россиянами Новоалександровки на Покровском направлении
В ВСУ опровергают полную оккупацию россиянами Новоалександровки на Покровском направлении
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины