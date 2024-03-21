"Сталевий фронт" Ахметова передав на фронт вже 6 тисяч дронів різних модифікацій

Модифікації дронів різні, і передусім залежать від запитів бійців. Так, крім популярних "Мавіків", бійці отримали від "Сталевого фронту" потужні гексакоптери Magura - вони мають шість гвинтів, завдяки чому можуть летіти далі, бути стійкішими до ворожого РЕБу, та з легкістю уражувати важку броньовану техніку окупантів.

Також нещодавно військовослужбовцям передали 5 комплексів БПЛА Валькірія, кожен з яких складається з двох літаків, та 5 квадрокоптерів Mavic 3Т з тепловізором - такі дрони необхідні передусім для нічних та далеких розвідок.

Ще одна важлива модель - безпілотник "Ельф", дрон з надійною навігацією, який здатний пролетіти понад 100 км. Такий "Сталевий фронт" передав бійцям на передовій, де особливо важливо діяти надзвичайно швидко та ефективно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов та його підприємств на підтримку України за час повномасштабного вторгнення надали вже 7,6 млрд грн.