"Стальной фронт" Ахметова передал на фронт уже 6 тысяч дронов разных модификаций

Модификации дронов различны, и, прежде всего, зависят от запросов бойцов. Так, кроме популярных "Мавиков", бойцы получили от "Стального фронта" мощные гексакоптеры Magura - они имеют шесть винтов, благодаря чему могут лететь дальше, быть более устойчивыми к враждебному РЭБу, и с легкостью поражать тяжелую бронированную технику окупантов.

Также недавно военнослужащим передали 5 комплексов БПЛА Валькирия, каждый из которых состоит из двух самолетов и 5 квадрокоптеров Mavic 3Т с тепловизором - такие дроны необходимы прежде всего для ночных и дальних разведок.

Еще одна важная модель - беспилотник "Эльф", дрон с надежной навигацией, который способен пролететь более 100 км. Такой "Стальной фронт" передал бойцам на передовой, где особенно важно действовать очень быстро и эффективно.

Напомним, ранее сообщалось, что Ринат Ахметов и его предприятий в поддержку Украины за время полномасштабного вторжения выделили уже 7,6 млрд грн.