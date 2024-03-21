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"Сталевий фронт" Ахметова передав на фронт вже 6 тисяч дронів різних модифікацій

Четвер 21 березня 2024 12:11
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"Сталевий фронт" Ахметова передав на фронт вже 6 тисяч дронів різних модифікацій Фото: "Сталевий фронт" передав бійцям вже 6 тисяч дронів різних модифікацій (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт", яку заснував бізнесмен Рінат Ахметов, також системно закуповує та передає бійцям дрони: днями їх загальна кількість сягнула 6 тисяч одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи.

Модифікації дронів різні, і передусім залежать від запитів бійців. Так, крім популярних "Мавіків", бійці отримали від "Сталевого фронту" потужні гексакоптери Magura - вони мають шість гвинтів, завдяки чому можуть летіти далі, бути стійкішими до ворожого РЕБу, та з легкістю уражувати важку броньовану техніку окупантів.

Також нещодавно військовослужбовцям передали 5 комплексів БПЛА Валькірія, кожен з яких складається з двох літаків, та 5 квадрокоптерів Mavic 3Т з тепловізором - такі дрони необхідні передусім для нічних та далеких розвідок.

Ще одна важлива модель - безпілотник "Ельф", дрон з надійною навігацією, який здатний пролетіти понад 100 км. Такий "Сталевий фронт" передав бійцям на передовій, де особливо важливо діяти надзвичайно швидко та ефективно.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов та його підприємств на підтримку України за час повномасштабного вторгнення надали вже 7,6 млрд грн.

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