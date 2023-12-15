UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Сталевий фронт" Ахметова передав бійцям понад 5 тисяч дронів

Фото: "Сталевий фронт" Ахметова передав бійцям понад 5 тисяч дронів (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Група "Метінвест" від імені "Сталевого фронту Ріната Ахметова" передала 2 пікапи та 5 дронів DJI Mavic 3 військовій частині Р9025 Служби безпеки України. Загальна кількість БПЛа від мілітарної ініціативи перевищила 5 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ініціативи.

Загальна вартість допомоги - 1,6 млн гривень.

Керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз розповідає, що саме дрони Mavic одні з найбільш затребуваних на фронті. Купують і передають їх на передову постійно.

Загальна кількість різних видів "пташок", яку передали захисникам України від початку великої війни, вже перевищила 5 тисяч.

"На сьогодні "Сталевий фронт Ріната Ахметова" передав понад 5000 БПЛа різних моделей. Це не лише "мавіки", а й Валькірії, і Лелеки, і Фурії, і більш складні комплекси. На наступний рік ми будемо тільки збільшувати допомогу, і кількість дронів буде вимірюватися тисячами", - каже Водовіз.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2,8 млрд грн – допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".

Загалом сума, яку Рінат Ахметов спрямував на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищила 6,7 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МетинвестВСУ