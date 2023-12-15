RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Стальной фронт" Ахметова передал бойцам более 5 тысяч дронов

Фото: "Стальной фронт" Ахметова передал бойцам более 5 тысяч дронов (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" от имени "Стального фронта Рината Ахметова" передала 2 пикапа и 5 дронов DJI Mavic 3 воинской части Р9025 Службы безопасности Украины. Общее количество БПЛ от милитарной инициативы превысило 5 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт инициативы.

Общая стоимость помощи - 1,6 млн гривен.

Руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз рассказывает, что именно дроны Mavic одни из самых востребованных на фронте. Покупают и передают их на передовую постоянно.

Общее количество разных видов "птичек", переданных защитникам Украины с начала великой войны, уже превысило 5 тысяч.

"На сегодня "Стальной фронт Рината Ахметова" передал более 5000 БПЛа разных моделей. Это не только "мавики", но и Валькирии, и Аисты, и Фурии, и более сложные комплексы. На следующий год мы будем только увеличивать помощь, и количество дронов" будет измеряться тысячами", - говорит Водовоз.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2,8 млрд грн - помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

В общей сложности сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь военным и гражданским украинцам, превысила 6,7 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестВСУ