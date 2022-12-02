"Сталевий фронт" Ахметова передав бійцям вже 40 мобільних укриттів

Компанія "Метінвест" в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала вже 40 модульних укриттів для зміцнення бліндажів, які при правильній установці здатні захистити навіть від артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт " Метінвесту ".

Модульні укриття для бліндажів - спеціальна захисна конструкція, вдосконалена інженерами та технологами "Метінвесту".

Після занурення на півтора метри під землю ці укриття можуть витримати удар 152-міліметрових артилерійських снарядів. Всередині - всі умови для комфортного перебування бійців: зона відпочинку, місця для буржуйок і виходи для труб, стоки для води, запасний вихід із драбиною.

Модульні укриття - абсолютно нетипова для підприємств "Метінвесту" продукція. Однак, задля забезпечення української армії, металурги налагодили виробництво цих споруд з хвилястої сталі.

Собівартість виробництва одного такого укриття - близько 200 тис. гривень, однак компанія передає їх абсолютно безкоштовно.

"Метінвест і надалі буде виготовляти модульні укриття на потреби або військових, або цивільних - залежно від запиту. Наразі потужність нашого виготовлення - приблизно 30 штук на місяць. Але якщо буде потрібно, ми наростимо темпи виготовлення захисних конструкцій", - зазначив представник компанії Микола Петряков.

Також "Метінвест" продовжує виготовляти та передавати бійцям пічки: було відправлено вже понад 300 штук. Всього ж, в рамках ініціативи "Сталевий фронт", підприємства Ахметова передадуть військовослужбовцям 2500 пічок.

Як відомо, в рамках "Сталевого фронту" підприємства Ахметова передали на передову понад 150 тис. засобів бронежилетів.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 3,5 млрд грн.