"Стальной фронт" Ахметова передал бойцам уже 40 мобильных укрытий

Компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передала уже 40 модульных укрытий для укрепления блиндажей, которые при правильной установке способны оградить даже от артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт " Метинвеста ".

Модульные укрытия для блиндажей - специальная защитная конструкция, усовершенствованная инженерами и технологами "Метинвеста".

После погружения в полтора метра под землю эти укрытия могут выдержать удар 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. Внутри все условия для комфортного пребывания бойцов: зона отдыха, места для буржуек и выходы для труб, стоки для воды, запасной выход с лестницей.

Модульные укрытия - абсолютно нетипичная для предприятий "Метинвеста" продукция. Однако для обеспечения украинской армии металлурги наладили производство этих сооружений из волнистой стали.

Себестоимость производства одного такого укрытия - около 200 тыс. гривен, однако компания передает их совершенно бесплатно.

"Метинвест и дальше будет изготавливать модульные укрытия на нужды либо военных, либо гражданских - в зависимости от запроса. Сейчас мощность нашего изготовления - примерно 30 штук в месяц. Но если потребуется, мы нарастим темпы изготовления защитных конструкций", - отметил представитель компании Николай Петряков.

Также "Метинвест" продолжает производить и передавать бойцам печки: было отправлено уже более 300 штук. Всего же, в рамках инициативы "Стальной фронт", предприятия Ахметова передадут военнослужащим 2500 печей.

Как известно, в рамках "Стального фронта" предприятия Ахметова передали на передовую более 150 тыс. средств бронежилетов.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний достигла 3,5 млрд грн.