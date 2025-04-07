"Сталевий фронт" Ахметова передає допомогу на Покровський напрямок

157-ма окрема механізована бригада отримала від "Сталевого фронту Ріната Ахметова" нову партію допомоги: п’ять пікапів і сімдесят дронів DJI Mavic. Це вже не перша підтримка для цього підрозділу - "Сталевий фронт" допомагає бригаді системно.



Автомобілі та дрони - це критично важливі ресурси для фронту. Пікапи використовуються для швидкого пересування особового складу, евакуації поранених, доставки боєприпасів та спорядження. В умовах активних бойових дій це - мобільність і швидке реагування, від яких залежить життя.



Передані дрони - це DJI Mavic 3E і Mavic 3 Pro. Mavic 3E - це модель, спеціально адаптована для тактичної розвідки: вона має камеру з великим сенсором і функцією зуму, що дозволяє чітко бачити об’єкти навіть з великої висоти. Її часто використовують для точної фіксації позицій ворога.

До того ж DJI Mavic 3E може літати до 45 хв без перерви. А Mavic 3 Pro оснащений одразу трьома камерами, включаючи телеоб'єктив, і дозволяє вести спостереження з безпечної відстані, не наражаючи дрон на ризик. Обидві моделі значно підсилюють можливості підрозділу у сфері аеророзвідки й забезпечують тактичну перевагу в бою.



"Мавіки - це наші очі, - каже представник 157-ї бригади. – завдяки ним ми можемо виявити пересування ворога, навіть якщо він добре замаскований, і вчасно скоригувати дії. Ми не вперше отримуємо допомогу від "Сталевого фронту" - і кожного разу це те, що справді потрібно. Це не про формальні передачі, а про реальну бойову цінність".



Сталевий фронт системно підтримує 157-му бригаду: раніше передавав техніку, авто та засоби зв’язку. Наразі допомога цій бригаді сягнула 55 млн грн. Ця допомога - продовження стратегічного партнерства з одним із ключових підрозділів Збройних Сил України.



"Ми регулярно підтримуємо 157-му бригаду. - розповідає Антон Гончарук, представник "Сталевого фронту". – Цього разу передали тепловізійні дрони DJI Mavic і пікапи - це саме те, що запитували самі військові.. На сьогодні ми вже направили на допомогу 157-й понад 55 млн грн і не збираємося зупинятися".

Нагадаємо, "Сталевий фронт Ріната Ахметова" - це масштабна ініціатива допомоги армії, яка включає постачання техніки, дронів, засобів захисту, а також створення власних розробок: бронекріплень, підземних госпіталів, фортифікацій.



157-ма ОМБр - один із бойових підрозділів, який бере активну участь у стримуванні ворога на Покровському напрямку.