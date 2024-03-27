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"Сталевий фронт" Ахметов передав ЗСУ 7 тисяч засобів зв'язку

Фото: "Сталевий фронт" Ахметов передав ЗСУ 7 тисяч засобів зв'язку (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала Збройним силам України 7 тисяч засобів зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ініціативи.

"Війську вкрай необхідне телекомунікаційне обладнання: від індивідуальних рацій та автомобільних радіостанцій до мобільних вузлів зв’язку. Не менш важливе і сучасне цифрове обладнання для стаціонарних вузлів та каналів звʼязку. Нашим захисникам необхідні також і засоби РЕБ, в т.ч. і для боротьби з ворожими дронами та системами звʼязку. Тому "Сталевий фронт" регулярно надає обладнання та засоби, що дозволяють українським захисникам підтримувати надійний зв'язок навіть у найбільш віддалених та небезпечних районах, забезпечуючи ефективне управління та координацію дій", - коментує представник "Сталевого фронту", гендиректор Укртелеком Юрій Курмаз. 

Так нещодавно бригада спецпризначення Азов" Нацгвардії України отримала велику партію техніки для ефективної боротьби з ворогом, зокрема 150 радіостанцій та 9 ретрансляторів. 

"Хлопці в цьому підрозділі мотивовані, це справжні бійці. Сталевий фронт підтримує "Азов" на постійній основі, і ми будемо робити це й надалі, у 2024 році", - запевняє представник "Сталевого фронту" Олександр Водовіз.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Рінат Ахметов та його бізнеси спрямувати на допомогу військовим та цивільним понад 7,6 млрд грн.

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