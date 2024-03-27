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"Стальной фронт" Ахметов передал ВСУ 7 тысяч средств связи

Фото: "Стальной фронт" Ахметов передал ВСУ 7 тысяч средств связи (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Милитарная инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала Вооруженным силам Украины 7 тысяч средств связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление инициативы.

"Войску крайне необходимо телекоммуникационное оборудование: от индивидуальных раций и автомобильных радиостанций до мобильных узлов связи. Не менее важно и современное цифровое оборудование для стационарных узлов и каналов связи. Нашим защитникам необходимы также и средства РЭБ, в т.ч. и для борьбы" "Стальной фронт" регулярно предоставляет оборудование и средства, позволяющие украинским защитникам поддерживать надежную связь даже в самых отдаленных и опасных районах, обеспечивая эффективное управление и координацию действий", - комментирует представитель "Стального фронта", гендиректор Укртелекома Юрий Курмаз.

Так недавно бригада спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины получила большую партию техники для эффективной борьбы с врагом, в том числе 150 радиостанций и 9 ретрансляторов.

"Ребята в этом подразделении мотивированы, это настоящие бойцы. Стальной фронт поддерживает "Азов" на постоянной основе, и мы будем делать это и дальше, в 2024 году", - уверяет представитель "Стального фронта" Александр Водовиз.

В целом с начала полномасштабного вторжения Ринат Ахметов и его бизнес направить на помощь военным и гражданским более 7,6 млрд грн.

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