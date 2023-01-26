Стала відома дата нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю НАТО Оана Лунгеску .

13 лютого Столтенберг також проведе пресконференцію для представників ЗМІ.

Окрім того, 14-15 лютого відбудеться засідання Північноатлантичної ради (NAC) на рівні міністрів оборони. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

Зазначимо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у лютому.

Президент Володимир Зеленський закликав на наступному "Рамштайні" обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.