Стала відома дата наступного засідання по справі Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно до обвинувальних висновків, всі кримінальні звинувачення пов’язані з діловими документами Trump Organization. Прокуратура звинувачує Трампа в тому, що він неодноразово робив неправдиві записи в ділових документах.

Нагадаємо, у четвер, 30 березня, велике журі присяжних у суді Нью-Йорка звинуватило Трампа за виплату 130 тисяч доларів актрисі Стормі Деніелс. Проти Трампа висунуто понад 30 пунктів, пов’язаних із бізнес-шахрайством.

Детальніше про ситуацію з Дональдом Трампом читайте у матеріалі РБК-Україна - "Вперше в історії США. У чому хочуть звинуватити Трампа та чи загрожує йому арешт".

Зазначається, що після висування звинувачень формальний арешт Трампа відмінили і він покинув залу суду.

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