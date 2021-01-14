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Стала первой. Украина оплатила все взносы в ООН в этом году

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина оплатила все взносы в Организацию Объединенных Наций в этом году. Украина стала первой страной, которая в полном объеме оплатила взносы в 2021 году.

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Об этом сообщило представительство Украины в ООН на странице в Twitter.

В представительстве подчеркнули, что Украина настроена продолжать выполнять свои обязательства перед ООН.

"Украина официально стала первым государством-членом ООН в 2021 году, которое полностью оплатило взносы в ООН. Украина твердо настроена продолжать выполнять свои обязательства перед ООН, выплачивая свои взносы в полном объеме и в кратчайшие сроки", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился выполнить резолюции ООН относительно оружия массового уничтожения. Координировать выполнение резолюций будет Министерство иностранных дел.

Кроме того, в ООН предупреждали, что из-за пандемии коронавируса Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия.

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