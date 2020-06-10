Стала известна реакция россиян и ОБСЕ на появление переселенцев в ТКГ

Фото: Сергей Гармаш (facebook.com/sergiy garmash)

Появление переселенцев на переговорах удивило Россию и ОБСЕ

Появление четырех переселенцев с Донбасса на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) удивило представителей России и ОБСЕ. В то же время вчерашнее заседание было бессодержательным.

Об этом РБК-Украина рассказал журналист Сергей Гармаш, который с 9 июня участвует в этих переговорах в качестве представителя ОРДЛО.

По его словам, появление переселенцев в политической подгруппе стало неожиданностью и для России и для ОБСЕ.

"Они еще не адаптировались к тому, что со вчерашнего дня "представители от ОРДЛО" это уже не представители оккупационных администраций, а мы. Даже в бюрократическом плане - это будет сложно. Я буду настаивать, чтоб теперь все документы, которые ОБСЕ почему-то рассылает "представителям ОРДЛО", высылались и нам. Чтоб в сводных таблицах было не три, а четыре графы. Мне даже интересно, как ОБСЕ будет обозначать в них представителей ОРДЛО от России и нас", - отметил Гармаш.

Он также подчеркнул, что вчерашнее заседание политической подгруппы, в котором он принимал участие, было бессодержательным.

"Поскольку Россия не намерена решать проблему, а лишь заговаривает ее, то это было похоже на дипломатическую игру, кто умнее и острее скажет", - уточнил журналист.

Отметим, со вчерашнего дня к работе Контактной группы привлечены известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач Константин Либстер и глава общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

Напомним, 9 июня прошли первые переговоры в Контактной группе с участием переселенцев, которые выступают как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

РБК-Украина разбиралось, что означает включение переселенцев в украинскую делегацию и как это повлияет на минский процесс.

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Автор: Милан Лелич