Стала известна причина смерти Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи (фото: Getty Images)

Появились подробности смерти великого итальянца Бернардо Бертолуччи

В Италии умер режиссер Бернардо Бертолуччи. Сердце легендарного 77-летнего кинематографиста остановилось в понедельник, 26 ноября.

Как сообщил друг и коллега оскароносного режиссера Флавия Скиави, Бертолуччи умер около семи часов утра в своем собственном доме в Риме. Причина смерти - рак.

Британское издание The Guardian пишет, что Бертолуччи уже более десяти лет находился в инвалидной коляске. Режиссер потерял способность самостоятельно передвигаться после того, как в 2003 году ему была проведена операция по удалению грыжи между дисками, которая оказалась неудачной. В последние годы к этому недугу добавилась онкология.

Бернардо Бертолуччи (фото: Getty Images)

Отметим, что всемирную славу Бертолуччи принесли фильмы "Последний император", "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Маленький Будда" и многие другие.

Его творчество было отмечено премиями "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, он является лауреатом премий Берлинского, Венецианского и Каннского кинофестивалей. В 2013 году Бертолуччи был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

Напомним, что 25 ноября умер легендарный украинский футболист - звезда киевского "Динамо".

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Видео: РБК-Украина