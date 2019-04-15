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Стала известна причина отравления 75 школьников в Черкассах

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 16:19
Стала известна причина отравления 75 школьников в Черкассах
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В школе уверяют, что сейчас ситуация полностью контролируется

Причиной отравления 75 детей в Черкассах стало распыление в школе сразу 4 баллончиков со слезоточивым газом. Об этом сообщает "5 канал".

Отмечается, что инцидент произошел в гардеробе, в котором было полно учеников. У детей начали мгновенно слезиться глаза и драть в горле. Им немедленно вызвали скорую помощь.

В это время спасатели проверили все помещения школы, проветрили и разрешили продолжать уроки. Некоторые родители забрали детей из школы домой. Директор гимназии уверяет, что ситуация полностью контролируется. Расследованием инцидента сейчас занимаются правоохранители.

Напомним, в Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом. В Минздраве сообщалось, что 75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом.

Отмечалось, что 37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников были госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае 2018 года на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учащихся школы (2-9 классы). Так, к врачам обратились 94 школьников, среди которых 53 были госпитализированы. Также были госпитализированы трое учителей школы и уборщица.

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