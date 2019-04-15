В Черкассах отравились 75 школьников

Иллюстративное фото (chrn.gp.gov.ua)

38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу

В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

По данным городского Центра экстренной медицины и медицины катастроф, 75 учеников школы №1 в Черкассах отравились неизвестным веществом.

"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу. Состояние 23 госпитализированных детей медики оценивают как легкое, остальные 15 учеников находятся в состоянии средней тяжести.", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая 2018 года на территории общеобразовательной школы № 8 города Черкассы во время проведения школьной линейки, на которой находились 424 ученика, почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание 15 учащихся школы (2-9 классы). В результате инцидента к врачам обратились 94 школьников, среди которых 53 были госпитализированы. Также были госпитализированы трое учителей школы и уборщица.

После этого глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предположил, что отравление детей в нескольких украинских школах могло быть диверсией. Тогда полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений".