Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Стала известна причина гибели заключенных колонии в "ЛНР"

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 16:25
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Обоим погибшим не было 25 лет

Погибшие вчера в колонии на территории так называемой "ЛНР" заключенные отравились парами канализации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"По предварительной информации, стало известно, что заключённым приказали (администрация) осуществить работы по чистке канализации, рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии №19", - написал он.

Лисянский уточнил, что погибшие работали без специальных средств защиты, поэтому им стало плохо и один из погибших упал в отстойник.

"Один из заключённых упал в этот отстойник, и вчера так называемое "МЧС" "ЛНР" проводили мероприятия по извлечению тела заключенного. Также известно, что заключённые не достигли 25 лет", - рассказал чиновник.

 

О СМЕРТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ В КОЛОНИИ #19 По предварительной информации, стало известно, что заключённым приказали...

Опубліковано Павлом Лисянским Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, стало известно, что вчера, 2 июля, на территории так называемой "ЛНР" при выполнении работ в колонии №19 города Красный Луч погибли двое заключенных.

В суд направлено обвинительные акты в отношении пяти судей "ЛНР" В Луганской области задержали сотрудника так называемого "МВД ЛНР"
Теги публикации: ЛНР, заключенные, гибель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Люди потеряли способность мыслить": Бабченко жестко раскритиковал россиян после победы РФ на ЧМ-2018
"Спорт и есть политика": Притула жестко высказался об отношении к ЧМ-2018
"Они среди нас": Приходько показала поддержку "ДНР" в Днепре (видео)
Уляна Супрун рассказала, как обезопасить себя от подделок при покупке лекарств
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь