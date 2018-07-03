Стала известна причина гибели заключенных колонии в "ЛНР"

Обоим погибшим не было 25 лет

Погибшие вчера в колонии на территории так называемой "ЛНР" заключенные отравились парами канализации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

"По предварительной информации, стало известно, что заключённым приказали (администрация) осуществить работы по чистке канализации, рядом с отстойником, куда стекаются все отходы колонии №19", - написал он.

Лисянский уточнил, что погибшие работали без специальных средств защиты, поэтому им стало плохо и один из погибших упал в отстойник.

"Один из заключённых упал в этот отстойник, и вчера так называемое "МЧС" "ЛНР" проводили мероприятия по извлечению тела заключенного. Также известно, что заключённые не достигли 25 лет", - рассказал чиновник.

О СМЕРТЕЛЬНОМ СЛУЧАЕ В КОЛОНИИ #19 По предварительной информации, стало известно, что заключённым приказали... Опубліковано Павлом Лисянским Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, стало известно, что вчера, 2 июля, на территории так называемой "ЛНР" при выполнении работ в колонии №19 города Красный Луч погибли двое заключенных.