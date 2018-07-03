Стала відома причина загибелі ув'язнених колонії в "ЛНР"

Обом загиблим не було 25 років

Загиблі вчора в колонії на території так званої "ЛНР" ув'язнені отруїлися парами каналізації. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський.

"За попередньою інформацією, стало відомо, що в'язням наказали (адміністрація) здійснити роботи з чищення каналізації, поруч з відстійником, куди стікаються всі відходи колонії №19", - написав він.

Лисянський уточнив, що загиблі працювали без спеціальних засобів захисту, тому їм стало погано і один із загиблих впав у відстійник.

"Один з ув'язнених впав у цей відстійник, і вчора так зване "МНС" "ЛНР" проводили заходи по вилученню тіла ув'язненого. Також відомо, що ув'язнені не досягли 25 років", - розповів чиновник.

ПРО СМЕРТЕЛЬНИЙ ВИПАДОК В КОЛОНІЇ #19 За попередньою інформацією, стало відомо, що в'язням наказали... Опубліковано Павлом Лисянским Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, стало відомо, що вчора, 2 липня, на території так званої "ЛНР" при виконанні робіт в колонії №19 міста Красний Луч загинули двоє ув'язнених.