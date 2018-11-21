ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Стала известна предварительная причина взрыва на Ровенском полигоне

Новости » Происшествия    21.11.2018 - 05:04
Стала известна предварительная причина взрыва на Ровенском полигоне
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Предварительно, на ровенском полигоне взорвался артснаряд

По предварительной информации, на Ровенском общевойсковом полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОбщественное радио".

Так, представитель полиции Ровенской области Антон Греков рассказал, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенском полигоне 20 ноября произошел взрыв. На полигоне от разрыва неизвестного взрывного устройства один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в ближайший госпиталь.

Как писало РБК-Украина, в сентябре в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе взорвался миномет "Молот", в результате чего пострадали трое военных.

Кроме того, сообщалось, что в июле текущего года разрыв миномета на военном полигоне произошел в Ровенской области. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще дев'пять военных получили ранения.

На Ровенском полигоне произошел взрыв, есть раненый В Ираке взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и раненые
Новости Украины Ровенская областьполигонВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь