Стала известна предварительная причина взрыва на Ровенском полигоне

Иллюстративное фото (turchynov.com)

Предварительно, на ровенском полигоне взорвался артснаряд

По предварительной информации, на Ровенском общевойсковом полигоне сдетонировал артиллерийский снаряд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОбщественное радио".

Так, представитель полиции Ровенской области Антон Греков рассказал, что следователи полиции и военная прокуратура продолжают работать на месте детонации снаряда. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенском полигоне 20 ноября произошел взрыв. На полигоне от разрыва неизвестного взрывного устройства один украинский военный получил ранение, его эвакуировали в ближайший госпиталь.

Как писало РБК-Украина, в сентябре в районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе взорвался миномет "Молот", в результате чего пострадали трое военных.

Кроме того, сообщалось, что в июле текущего года разрыв миномета на военном полигоне произошел в Ровенской области. В результате погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще дев'пять военных получили ранения.