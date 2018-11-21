Стала відома попередня причина вибуху на Рівненському полігоні

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Попередньо, на рівненському полігоні вибухнув артснаряд

За попередньою інформацією, на Рівненському загальновійськовому полігоні здетонував артилерійський снаряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

Так, речник поліції Рівненської області Антон Греков розказав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Рівненському загальновійськовому полігоні 20 листопада стався вибух. На полігоні від розриву невідомого вибухового пристрою один український військовий отримав поранення, його евакуювали до найближчого шпиталю.

Як писало РБК-Україна, у вересні у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вибухнув міномет "Молот", в результаті чого постраждали троє військових.

Крім того, повідомлялося, що в липні поточного року розрив міномета на військовому полігоні стався в Рівненській області. В результаті загинули троє військових, які перебували поблизу нього, ще дев'ять військових отримали поранення.