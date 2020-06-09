Стала известна дата открытия Эйфелевой башни

Фото: Эйфелева башня (flickr)

Эйфелева башня откроется 25 июня

Главная достопримечательность Парижа Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня. Она будет открыта после самого длинного закрытия со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится на официальном сайте Эйфелевой башни.

Однако достопримечательность будет открыта с некоторыми ограничениями. Так, для туристов будут предложены экскурсии только по лестницам башни. При этом ношение масок будет обязательным для всех посетителей старше 11 лет.

Кроме того, чтобы "посетители не пересекались, подъемы будут проходить по восточной лестнице, а спуски по западной лестнице". Также для соблюдения необходимой дистанции "будет нанесена наземная разметка".

Отметим, что Эйфелева башня была закрыта для посещения более трех месяцев.

Напомним, 6 июля для посетителей откроется музей Лувр.

Кроме того, в Украине музеи одними из первых открылись в рамках смягчения карантина.

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Автор: Лера Полищук