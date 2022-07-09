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Став "сільським старостою" в окупації. У Київській області затримано колаборанта

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Київська область, Субота 09 липня 2022 16:14
Став "сільським старостою" в окупації. У Київській області затримано колаборанта Фото: У Київській області поліція затримала колаборанта (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Житель Бучанського району Київської області отримав "крісло старости" за співпрацю з окупантами. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Україна.

"Під час окупації населених пунктів Київської області зловмисник плідно співпрацював з ворогом - передавав документацію з селищної ради військовим РФ щодо учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об'єднаних сил, стратегічних об'єктів інфраструктури Бучанського району", - розповідають у МВС.

Також колаборант закликав місцеве населення співпрацювати з окупантами, роздаючи гумдопомогу від РФ.

За даними міністерства, у березні він організував збори, на яких його призначили "старостою кількох сіл". Він обіймав цю "посаду" до моменту звільнення Київської області від окупантів.

Став &quot;сільським старостою&quot; в окупації. У Київській області затримано колаборантаЗатримання зловмисника (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Херсоні та Мелітополі усунули від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.

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