Став "сільським старостою" в окупації. У Київській області затримано колаборанта

Житель Бучанського району Київської області отримав "крісло старости" за співпрацю з окупантами. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Україна.

"Під час окупації населених пунктів Київської області зловмисник плідно співпрацював з ворогом - передавав документацію з селищної ради військовим РФ щодо учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об'єднаних сил, стратегічних об'єктів інфраструктури Бучанського району", - розповідають у МВС.

Також колаборант закликав місцеве населення співпрацювати з окупантами, роздаючи гумдопомогу від РФ.

За даними міністерства, у березні він організував збори, на яких його призначили "старостою кількох сіл". Він обіймав цю "посаду" до моменту звільнення Київської області від окупантів.

Затримання зловмисника (npu.gov.ua)