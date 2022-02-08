Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи против Испании

Тренерский состав сборной Украины по баскетболу назвал расширенный состав игроков, готовящихся к матчам отбора на чемпионат мира.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В расширенный состав вошли 15 баскетболистов, из которых 13 выступают в украинской Суперлиге:

Расширенный состав:

Защитники

Денис Лукашов, "Прометей"

Виталий Зотов, "Днепр"

Илья Сидоров, "Прометей"

Иссуф Санон, "Днепр"

Джером Рэндл, "Будивельник"

Форварды

Александр Липовой, "Прометей"

Богдан Близнюк, "Будивельник"

Иван Ткаченко, "Черкасские Мавпы"

Артем Ковалев, "Киев-Баскет"

Вячеслав Бобров, "Днепр"

Сергей Павлов, "Днепр"

Центровые

Вячеслав Петров, "Прометей"

Владимир Герун, "Бююкчекмедже", Турция

Дмитрий Скапинцев, "Киев-Баскет"

Артем Пустовой, "Гран-Канария", Испания

Главный тренер – Айнарс Багатскис.

Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон, Валерий Плеханов.

Сначала наша сборная сыграет против Испании на выезде – 24 февраля в Кордове, матч начнется в 21:45. После чего 27 февраля в 16:00 будет принимать испанцев в киевском Дворце спорта.