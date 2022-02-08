Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи против Испании
Фото: сборная Украины по баскетболу (fbu.ua)
Тренерский состав сборной Украины по баскетболу назвал расширенный состав игроков, готовящихся к матчам отбора на чемпионат мира.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
В расширенный состав вошли 15 баскетболистов, из которых 13 выступают в украинской Суперлиге:
Расширенный состав:
Защитники
- Денис Лукашов, "Прометей"
- Виталий Зотов, "Днепр"
- Илья Сидоров, "Прометей"
- Иссуф Санон, "Днепр"
- Джером Рэндл, "Будивельник"
Форварды
- Александр Липовой, "Прометей"
- Богдан Близнюк, "Будивельник"
- Иван Ткаченко, "Черкасские Мавпы"
- Артем Ковалев, "Киев-Баскет"
- Вячеслав Бобров, "Днепр"
- Сергей Павлов, "Днепр"
Центровые
- Вячеслав Петров, "Прометей"
- Владимир Герун, "Бююкчекмедже", Турция
- Дмитрий Скапинцев, "Киев-Баскет"
- Артем Пустовой, "Гран-Канария", Испания
Главный тренер – Айнарс Багатскис.
Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон, Валерий Плеханов.
Сначала наша сборная сыграет против Испании на выезде – 24 февраля в Кордове, матч начнется в 21:45. После чего 27 февраля в 16:00 будет принимать испанцев в киевском Дворце спорта.
Напомним, что "Киев-Баскет" уступил бельгийскому "Антверпу" в матче Кубка Европы ФИБА.