Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії
Фото: збірна України з баскетболу (fbu.ua)
Тренерський склад збірної України з баскетболу назвав розширений склад гравців, які будуть готуватися до матчів відбору на чемпіонат світу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт Федерації баскетболу України.
До розширеного складу увійшли 15 баскетболістів, з яких 13 виступають в українській Суперлізі:
Розширений склад:
Захисники
- Денис Лукашов, "Прометей"
- Віталій Зотов, "Дніпро"
- Ілля Сидоров, "Прометей"
- Іссуф Санон, "Дніпро"
- Джером Рендл, "Будівельник"
Форварди
- Олександр Липовий, "Прометей"
- Богдан Близнюк, "Будівельник"
- Іван Ткаченко, "Черкаські Мавпи"
- Артем Ковальов, "Київ-Баскет"
- В’ячеслав Бобров, "Дніпро"
- Сергій Павлов, "Дніпро"
Центрові
- В’ячеслав Петров, "Прометей"
- Володимир Герун, "Бююкчекмедже", Туреччина
- Дмитро Скапінцев, "Київ-Баскет"
- Артем Пустовий, "Гран-Канарія", Іспанія
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
Асистенти – Віталій Степановський, Максим Міхельсон, Валерій Плеханов.
Спочатку наша збірна зіграє проти Іспанії на виїзді – 24 лютого в місті Кордова, матч розпочнеться о 21:45. Після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців у київському Палаці спорту.
Нагадаємо, що "Київ-Баскет" поступився бельгійському "Антверпу" в матчі Кубку Європи ФІБА.