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Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії

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Україна, Вівторок 08 лютого 2022 15:22
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії Фото: збірна України з баскетболу (fbu.ua)
Автор: Андрій Вирва

Тренерський склад збірної України з баскетболу назвав розширений склад гравців, які будуть готуватися до матчів відбору на чемпіонат світу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт Федерації баскетболу України.

До розширеного складу увійшли 15 баскетболістів, з яких 13 виступають в українській Суперлізі:

Розширений склад:

Захисники

  • Денис Лукашов, "Прометей"
  • Віталій Зотов, "Дніпро"
  • Ілля Сидоров, "Прометей"
  • Іссуф Санон, "Дніпро"
  • Джером Рендл, "Будівельник"

Форварди

  • Олександр Липовий, "Прометей"
  • Богдан Близнюк, "Будівельник"
  • Іван Ткаченко, "Черкаські Мавпи"
  • Артем Ковальов, "Київ-Баскет"
  • В’ячеслав Бобров, "Дніпро"
  • Сергій Павлов, "Дніпро"

Центрові

  • В’ячеслав Петров, "Прометей"
  • Володимир Герун, "Бююкчекмедже", Туреччина
  • Дмитро Скапінцев, "Київ-Баскет"
  • Артем Пустовий, "Гран-Канарія", Іспанія

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.

Асистенти – Віталій Степановський, Максим Міхельсон, Валерій Плеханов.

Спочатку наша збірна зіграє проти Іспанії на виїзді – 24 лютого в місті Кордова, матч розпочнеться о 21:45. Після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців у київському Палаці спорту.

Нагадаємо, що "Київ-Баскет" поступився бельгійському "Антверпу" в матчі Кубку Європи ФІБА.

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