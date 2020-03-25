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Стал известен состав комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

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На сайте Кабмина обнародован соответствующий проект распоряжения

Кабинет министров Украины опубликовал проект распоряжения, в котором определен состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение №336 от 25 марта обнародовано на правительственном портале.

Согласно проекту, возглавляет комиссию премьер-министр Украины, его первым заместителем определен министр развития общин и территорий. Кроме того, еще два заместителя - это министр внутренних дел и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в состав комиссии входят:

  • министр Кабинета министров Украины
  • министр обороны
  • министр иностранных дел
  • министр юстиции
  • министр финансов
  • министр инфраструктуры
  • министр энергетики и защиты окружающей среды
  • министр здравоохранения
  • министр образования и науки
  • министр социальной политики
  • заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства
  • глава Госпогранслужбы
  • председатель Госпродпотребслужбы
  • глава Национальной полиции
  • председатель CБУ (по согласию)
  • глава Национального банка (по согласию)
  • заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (по согласию)

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минздрава Илья Емец вошел в состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как писало РБК-Украина, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области. Всего же в стране зафиксировано 113 случаев заражения.

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