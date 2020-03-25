Стал известен состав комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

На сайте Кабмина обнародован соответствующий проект распоряжения
Кабинет министров Украины опубликовал проект распоряжения, в котором определен состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение №336 от 25 марта обнародовано на правительственном портале.
Согласно проекту, возглавляет комиссию премьер-министр Украины, его первым заместителем определен министр развития общин и территорий. Кроме того, еще два заместителя - это министр внутренних дел и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, в состав комиссии входят:
Напомним, ранее сообщалось, что глава Минздрава Илья Емец вошел в состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Как писало РБК-Украина, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области. Всего же в стране зафиксировано 113 случаев заражения.