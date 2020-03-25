Стал известен состав комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС

Кабинет министров Украины опубликовал проект распоряжения, в котором определен состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение №336 от 25 марта обнародовано на правительственном портале.

Согласно проекту, возглавляет комиссию премьер-министр Украины, его первым заместителем определен министр развития общин и территорий. Кроме того, еще два заместителя - это министр внутренних дел и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в состав комиссии входят:

министр Кабинета министров Украины

министр обороны

министр иностранных дел

министр юстиции

министр финансов

министр инфраструктуры

министр энергетики и защиты окружающей среды

министр здравоохранения

министр образования и науки

министр социальной политики

заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

глава Госпогранслужбы

председатель Госпродпотребслужбы

глава Национальной полиции

председатель CБУ (по согласию)

глава Национального банка (по согласию)

заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (по согласию)

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минздрава Илья Емец вошел в состав Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как писало РБК-Украина, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области. Всего же в стране зафиксировано 113 случаев заражения.