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Став відомий склад комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

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На сайті Кабміну оприлюднено відповідний проект розпорядження

Кабінет міністрів України опублікував проект розпорядження, у якому визначений склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідне розпорядження №336 від 25 березня оприлюднене на урядовому порталі.

Відповідно до проекту, очолює комісію прем’єр-міністр України, його першим заступником визначено міністра розвитку громад та територій. Крім того, ще два заступники - це міністр внутрішніх справ та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, до складу комісії входять:

  • міністр Кабінету міністрів України
  • міністр оборони
  • міністр закордонних справ
  • міністр юстиції
  • міністр фінансів
  • міністр інфраструктури
  • міністр енергетики та захисту довкілля
  • міністр охорони здоров’я
  • міністр освіти і науки
  • міністр соціальної політики
  • заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України
  • міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
  • голова Держприкордонслужби
  • голова Держпродспоживслужби
  • голова Національної поліції
  • голова CБУ (за згодою)
  • голова Національного банку (за згодою)
  • заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МОЗ Ілля Ємець увійшов до складу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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