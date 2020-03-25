Став відомий склад комісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

На сайті Кабміну оприлюднено відповідний проект розпорядження
Кабінет міністрів України опублікував проект розпорядження, у якому визначений склад Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідне розпорядження №336 від 25 березня оприлюднене на урядовому порталі.
Відповідно до проекту, очолює комісію прем’єр-міністр України, його першим заступником визначено міністра розвитку громад та територій. Крім того, ще два заступники - це міністр внутрішніх справ та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, до складу комісії входять:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава МОЗ Ілля Ємець увійшов до складу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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