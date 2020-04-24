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Стал известен источник вспышки коронавируса среди медработников в Бердичеве

Новости » Коронавирус     24.04.2020 - 14:43
Стал известен источник вспышки коронавируса среди медработников в Бердичеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженная общалась с приезжим из-за границы

Источником вспышки коронавируса среди медицинских работников в Бердичеве стала их коллега, которая общалась с приезжим из-за границы, но о своем заражение не знала. Об этом сказал на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Суслик, в Бердичеве коронавирус подтвердили у 17 медработников.

"Причиной инфицирования стала беспечность и ненастороженность, потому что практически инфицирование произошло у медицинского работника, который контактировал с приезжим из-за границы. Затем, работая вместе со своими коллегами, увы, не зная, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области лабораторно подтвердили пять новых случаев коронавируса.

РБК-Украина писало, что в Украине выросло количество зараженных коронавирусом до 7647 человек. Впрочем, по сравнению со вчерашним днем, число новых случаев коронавируса уменьшилось на 101.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина может стать пятой страной в мире, где запустят массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу.

В Швеции число погибших от коронавируса превысило 2 тысячи Под Киевом еще в двух общежитиях выявили коронавирус
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