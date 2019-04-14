Стаховский уступил в финале теннисного турнира в Тайбэе

Первая ракетка Украины и 124 в мировом рейтинге Сергей Стаховский уступил австрийцу Денису Новаку в финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.

Отметим, что на этом турнире Новак (ATP 156) стартовал вместе с Сергеем Стаховским в парном разряде, однако теннисисты проиграли в первом круге.

В 2016 году Стаховский и Новак провели свой первый очный поединок в рамках Кубка Дэвиса. Тогда победу праздновал украинец.

Для 25-летнего Новака это дебютный финал и первый в карьере титул на турнирах ATP Challenger.

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.