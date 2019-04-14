Стаховский уступил в финале теннисного турнира в Тайбэе

Украинцу не удалось завоевать свой первый титул в сезоне
Первая ракетка Украины и 124 в мировом рейтинге Сергей Стаховский уступил австрийцу Денису Новаку в финале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".
Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте чуть больше часа.
Отметим, что на этом турнире Новак (ATP 156) стартовал вместе с Сергеем Стаховским в парном разряде, однако теннисисты проиграли в первом круге.
В 2016 году Стаховский и Новак провели свой первый очный поединок в рамках Кубка Дэвиса. Тогда победу праздновал украинец.
Для 25-летнего Новака это дебютный финал и первый в карьере титул на турнирах ATP Challenger.
Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.