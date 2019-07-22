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Стаховский стал чемпионом парного турнира в Ньюпорте

Новости » Спорт    22.07.2019 - 09:44
Стаховский стал чемпионом парного турнира в Ньюпорте
Фото: Гранольерс и Стаховский (atptour.com)

Украинский теннисист выиграл восьмой титул на уровне АТР

Первая ракетка Украины и 145 номер мирового рейтинга Сергей Стаховский в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорте (США). Об этом сообщается на сайте соревнований.

В финальном поединке украинско-испанский дуэт в трех сетах переиграли Марсело Аревало (Сальвадор) и Мигеля Анхель Рейес-Варела (Мексика) - 6:7 (10:12), 6:4, 13:11.

В коллекции 33-летнего украинца это уже восьмой титул ATP (4 одиночных и 4 парных).

Стаховский не проиграл ни одного финала, в котором принимал участие. В последний раз Сергей становился чемпионом турнира АТР еще в 2011 году, когда в дуэте с россиянином Михаилом Южным победил в Дубае. 

Напомним, на прошлой неделе 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири впервые выиграла юниорский Уимблдон.

Ястремская обошла Цуренко и стала второй ракеткой Украины Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона
Новости Украины ТеннисСергей Стаховскийсоревнования
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