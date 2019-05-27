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Стаховский не смог преодолеть стартовый круг на Roland Garros

Новости » Спорт    27.05.2019 - 19:04
Стаховский не смог преодолеть стартовый круг на Roland Garros
Фото: Сергей Стаховский (twitter.com/Stako_tennis)

В мужской сетке больше нет украинцев

Первая ракетка Украины и 111 мира Сергей Стаховский проиграл на старте в основной сетке турнира серии Grand Slam - Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Украинский теннисист уступил 33 ракетке мира Жилю Симоному из Франции в трех сетах - 3:6, 3:6, 4:6. Поединок продолжался около 2 часов. Соперники уже играли между собой пять раз (4 матча на харде, один на грунте) и во всех победу праздновал француз.

Стаховский второй сезон подряд попал в основу Roland Garros как "лаки-лузер". В финале отбора украинский теннисист потерпел поражение от россиянина Алексея Ватутина.

Напомним, ранее третья ракетка Украины Даяна Ястремская потерпела поражение в своем дебютном матче на Roland Garros.

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