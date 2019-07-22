Стаховський став чемпіоном парного турніру в Ньюпорті

Фото: Гранольєрс і Стаховський (atptour.com)

Український тенісист виграв восьмий титул на рівні АТР

Перша ракетка України і 145 номер світового рейтингу Сергій Стаховський в дуеті з іспанцем Марселем Гранольєрсом став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США). Про це повідомляється на сайті змагань.

У фінальному поєдинку українсько-іспанський дует у трьох сетах переграли Марсело Аревало (Сальвадор) та Мігеля Анхель Рейес-Варела (Мексика) - 6: 7 (10:12), 6: 4, 13:11.

У колекції 33-річного українця це вже восьмий титул ATP (4 одиночних і 4 парних).

Стаховський не програв жодного фіналу, в якому брав участь. В останній раз Сергій ставав чемпіоном турніру АТР ще у 2011 році, коли в дуеті з росіянином Михайлом Южним переміг в Дубаї.

Нагадаємо, минулого тижня 17-річна українська тенісистка Дарина Снігур вперше виграла юніорський Вімблдон.