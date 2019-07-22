ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стаховський став чемпіоном парного турніру в Ньюпорті

Новини » Спорт    22.07.2019 - 09:44
Стаховський став чемпіоном парного турніру в Ньюпорті
Фото: Гранольєрс і Стаховський (atptour.com)

Український тенісист виграв восьмий титул на рівні АТР

Перша ракетка України і 145 номер світового рейтингу Сергій Стаховський в дуеті з іспанцем Марселем Гранольєрсом став переможцем турніру Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) - Hall of Fame Open - в Ньюпорті (США). Про це повідомляється на сайті змагань.

У фінальному поєдинку українсько-іспанський дует у трьох сетах переграли Марсело Аревало (Сальвадор) та Мігеля Анхель Рейес-Варела (Мексика) - 6: 7 (10:12), 6: 4, 13:11.

У колекції 33-річного українця це вже восьмий титул ATP (4 одиночних і 4 парних).

Стаховський не програв жодного фіналу, в якому брав участь. В останній раз Сергій ставав чемпіоном турніру АТР ще у 2011 році, коли в дуеті з росіянином Михайлом Южним переміг в Дубаї.

Нагадаємо, минулого тижня 17-річна українська тенісистка Дарина Снігур вперше виграла юніорський Вімблдон

Ястремська обійшла Цуренко і стала другою ракеткою України Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону
Новини України ТеннисСергей Стаховскийсоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся