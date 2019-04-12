ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стаховский будет бороться за путевку в финал теннисного турнира в Тайбэе

Новости » Спорт    12.04.2019 - 13:24
Стаховский будет бороться за путевку в финал теннисного турнира в Тайбэе
Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

В четвертьфинальном матче украинец добыл победу над японцем Тацумой Ито

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В 1/4 финала Стаховский, занимающий 124 место в рейтинге ATP, обыграл в трех сетах японца Тацуму Ито (148 АТР) - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7). Поединок продолжался 2,5 часа. 

Ранее Стаховский и Ито встречались на корте дважды. В 2013 году на турнире в Монпелье, где Стаховский победил в упорном матче в трех партиях, а также два года назад на Уимблдоне. Тогда украинцу удалось обыграть представителя Японии в пятисетовом матче со счетом 8:6 в решающей партии.

В полуфинале соперником Сергея Стаховского станет еще один японец - Го Соеда (207 АТР). Теннисисты провели всего один очный матч: в 2005 году в Токио, где сильнее был Соеда.

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.

Свитолина занимает шестое место в рейтинге WTA Украинские теннисистки на Miami Open показали худший результат в сезоне
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ТеннисСергей Стаховскийсоревнования
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь