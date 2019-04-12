Стаховский будет бороться за путевку в финал теннисного турнира в Тайбэе

Фото: Сергей Стаховский (atptour.com)

В четвертьфинальном матче украинец добыл победу над японцем Тацумой Ито

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский пробился в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В 1/4 финала Стаховский, занимающий 124 место в рейтинге ATP, обыграл в трех сетах японца Тацуму Ито (148 АТР) - 7:6 (7:3), 6:7 (5:7). Поединок продолжался 2,5 часа.

Ранее Стаховский и Ито встречались на корте дважды. В 2013 году на турнире в Монпелье, где Стаховский победил в упорном матче в трех партиях, а также два года назад на Уимблдоне. Тогда украинцу удалось обыграть представителя Японии в пятисетовом матче со счетом 8:6 в решающей партии.

В полуфинале соперником Сергея Стаховского станет еще один японец - Го Соеда (207 АТР). Теннисисты провели всего один очный матч: в 2005 году в Токио, где сильнее был Соеда.

Напомним, украинцы впервые за 10 лет не сыграли в основе мужской сетки US Open.